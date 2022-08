"Qui sfruttano e senza raccomandazione non lavori", e i profughi ucraini lasciano l'Italia (Di lunedì 1 agosto 2022) Erano venuti in Italia per scappare dalla guerra, ma la vita da noi, per quanto piacevole per clima, bellezza del territorio e cibo, è stata un inferno dal punto di vista lavorativo. Per questo tantissimi profughi ucraini stanno lasciando il... Leggi su today (Di lunedì 1 agosto 2022) Erano venuti inper scappare dalla guerra, ma la vita da noi, per quanto piacevole per clima, bellezza del territorio e cibo, è stata un inferno dal punto di vista lavorativo. Per questo tantissimistanno lasciando il...

