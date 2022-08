Nel VII Municipio – L’Ass Patanè | “Parte riqualificazione parcheggio El Alamein”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 1 agosto 2022) “La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico degli interventi di manutenzione straordinaria delEl, di Largo Caduti di El, in VII. Il parking con i suoi 139 posti auto e 28 posti moto è un’infrastruttura preziosa comedi scambio e per i cittadini di tutto il quadrante”, lo annuncia in un comunicato Eugenio, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “L’intervento – spiega– si inserisce nel piano complessivo che abbiamo avviato fin dall’inizio della nostra amministrazione di valorizzazione e recupero delle aree di sosta, settore fondamentale per riattivare il sistema della mobilità cittadina. Ci siamo impegnati da subito infatti per sbloccare importanti opere dopo anni ...