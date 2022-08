Mini dal cuore maxi: “Raccolta fondi per gli Amici della pediatria” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Per vincere ci vuole gioco di squadra”. Ispirandosi a questo motto, il Registro Italiano Mini Classica ha deciso di promuovere e portare avanti l’iniziativa “Per il sorriso di un bambino”, che ha visto la sua prima edizione nel 2012 sotto la bandiera del Club MiniLife di Bergamo, a suo tempo affiliato al Registro stesso. Matteo Tiraboschi, rappresentante del Registro, spiega: “Quest’anno si è deciso di sostenere una Raccolta fondi a favore dell’Associazione Amici della pediatria con la speranza di portare beneficio ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo”. Questa associazione, nata nel 1990, è impegnata per soddisfare i bisogni di benessere psicofisico dei piccoli malati, prestando particolare ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022) “Per vincere ci vuole gioco di squadra”. Ispirandosi a questo motto, il Registro ItalianoClassica ha deciso di promuovere e portare avanti l’iniziativa “Per il sorriso di un bambino”, che ha visto la sua prima edizione nel 2012 sotto la bandiera del ClubLife di Bergamo, a suo tempo affiliato al Registro stesso. Matteo Tiraboschi, rappresentante del Registro, spiega: “Quest’anno si è deciso di sostenere unaa favore dell’Associazionecon la speranza di portare beneficio ai bambini ricoverati nel reparto didell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo”. Questa associazione, nata nel 1990, è impegnata per soddisfare i bisogni di benessere psicofisico dei piccoli malati, prestando particolare ...

lianellinaa : @c3sc44 RAGA VE LO GIURO DAL VIVO È COSÍ MINI SKNDODNFJF - putino : RT @SAFiore231: @putino Per curiosità. ex comandanti di quella missione NATO (approvata dal Consiglio di Sicurezza ONU) sono stati due gene… - devotiontolouis : pensando agli outfit da mettere per questo mini tour italiano ma non so che mettermi a taormina per stare elegante… - Cami71Michele : @ChanceGardiner Io non vado al concerto di nessuno, ho avuto open tour di Vasco a 500m da casa. Novità per noi di z… - SAFiore231 : @putino Per curiosità. ex comandanti di quella missione NATO (approvata dal Consiglio di Sicurezza ONU) sono stati… -