Luigi Diego Perifano (ApB): "Sul controllo delle caldaie all'Asia sono perplesso" (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Luigi Diego Perifano, portavoce di 'Alternativa per Benevento': "controllo caldaie: confermo tutto. A fronte delle numerose repliche a mezzo stampa al mio intervento in Consiglio Comunale, confermo tutte le obiezioni mosse al deliberato che affida all'Asia il controllo delle caldaie. 1- La procedura è stata posta in essere in tutta fretta, senza che peraltro ve ne fosse bisogno, impedendo ai consiglieri comunali qualsiasi approfondimento sul piano tecnico e giuridico.L'opposizione consiliare è stufa di questo andazzo, e perciò ha disertato i lavori della commissione, giacché non c'era neanche il tempo di leggere le carte. 2-Esiste già una società pubblica, l'Asea, ...

