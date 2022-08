Inter, una cessione in arrivo: le ultime (Di lunedì 1 agosto 2022) La dirigenza dell’Inter sta lavorando per cercare di regalare a Simone Inzaghi la rosa più competitiva possibile, nonostante i problemi di bilancio. I nerazzurri hanno bisogno di un attivo di 60 milioni di euro entro giugno 2023. Questo è l’obiettivo che la dirigenza deve raggiungere. Un aiuto potrebbe arrivare da alcune cessioni importanti, come quelle di Skriniar e Dumfries. Tuttavia ne risentirebbe l’ambiente e la qualità della rosa. La strategia che la dirigenza sta adottando è quella di ridurre il monte ingaggi, liberandosi di giocatori che non fanno più parte del progetto. Alexis Sanchez è un nome caldo sotto questo aspetto. FOTO: Getty – Sanchez-Inter-Marsiglia L’attaccante cileno ha regalato tante emozioni ai tifosi del Biscione, specialmente contro la Juventus. Però le priorità della società sono altre. Da tempo si cerca una ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) La dirigenza dell’sta lavorando per cercare di regalare a Simone Inzaghi la rosa più competitiva possibile, nonostante i problemi di bilancio. I nerazzurri hanno bisogno di un attivo di 60 milioni di euro entro giugno 2023. Questo è l’obiettivo che la dirigenza deve raggiungere. Un aiuto potrebbe arrivare da alcune cessioni importanti, come quelle di Skriniar e Dumfries. Tuttavia ne risentirebbe l’ambiente e la qualità della rosa. La strategia che la dirigenza sta adottando è quella di ridurre il monte ingaggi, liberandosi di giocatori che non fanno più parte del progetto. Alexis Sanchez è un nome caldo sotto questo aspetto. FOTO: Getty – Sanchez--Marsiglia L’attaccante cileno ha regalato tante emozioni ai tifosi del Biscione, specialmente contro la Juventus. Però le priorità della società sono altre. Da tempo si cerca una ...

