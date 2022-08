Il rave party illegale con 200 giovani a Viterbo (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Duecento giovani si sono riuniti nel Viterbese per un party illegale organizzato su un terreno privato nella zona di Blera, nella notte tra sabato e domenica. Avevano dato corso ad un evento, aperto al pubblico, nel quale era previsto il ristoro, la consumazione di alimenti e bevande, l'intrattenimento musicale. Si tratta di persone già note per la partecipazione a eventi di questo tipo. Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute per evitare che altri giovani riuscissero a portarsi sul luogo dell'evento, poi hanno fatto sì che la musica venisse spenta e che i giovani abbandonassero il luogo, cosa avvenuta nella tarda mattinata. Sono state riscontrate violazioni penali e amministrative. La Polizia indaga sulle eventuali responsabilità di partecipanti e organizzatori. Dai primi ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Duecentosi sono riuniti nel Viterbese per unorganizzato su un terreno privato nella zona di Blera, nella notte tra sabato e domenica. Avevano dato corso ad un evento, aperto al pubblico, nel quale era previsto il ristoro, la consumazione di alimenti e bevande, l'intrattenimento musicale. Si tratta di persone già note per la partecipazione a eventi di questo tipo. Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute per evitare che altririuscissero a portarsi sul luogo dell'evento, poi hanno fatto sì che la musica venisse spenta e che iabbandonassero il luogo, cosa avvenuta nella tarda mattinata. Sono state riscontrate violazioni penali e amministrative. La Polizia indaga sulle eventuali responsabilità di partecipanti e organizzatori. Dai primi ...

