Il Paradiso delle Signore | Veronica dovrà rinunciare a lui | scelta complicatissima 

Leggi su direttanews

(Di lunedì 1 agosto 2022) La settima stagione de Ilsarà complicata perZanatta che rischia di perdere davvero tutto Il personaggio diZanatta (screenshot RaiPlay)Nella prossima nuova stagione de Ilci sarà ancora spazio perZanatta. Il pubblico ha conosciuto il suo personaggio nel corso del sesto appuntamento e nelle vesti di nuova compagna di Ezio Colombo. Per lei non è stato tutto subito semplice a causa della scoperta della presenza di Gloria: vera moglie di Ezio e da tutti creduta erroneamente morta. Se nel corso della sesta stagione, questa novità non ha cambiato i suoi piani, nella prossima potrebbe accadere di tutto. La stessa Valentina Bartolo, attrice che presta il volto al ...