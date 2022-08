Giulia Salemi | la gaffe durante la serata per il compleanno di Pierpaolo | cosa è successo

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - AngoloDV : Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: matrimonio in arrivo? #prelemi #giuliasalemi #pierpaolopretelli… - Sara74927299 : @monicalauretti e finita nessuno li copre più #PRELEMI - JulietTweeting : Ridge Forrester che consola Giulia Salemi per le sue pene amorose. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spa… -

Sul web ha cominciato a circolare un piccolo video nel quale si vedeche combina un pasticcio durante la festa di compleanno di Pierpaolo Pretelli . Andiamo a vedere che cosa ha fatto l'ex concorrente del GF Vip dietro la console. Photo Credits: Kikapress,...Pierpaolo Pretelli esi sposano Se il gossip di Dagospia si dirige in questa direzione, presumibilmente riprendendo le parole dell'italo persiana che, intervistata da SuperGuida TV, non si era tirata ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: alcuni mancati gesti social "offuscano" il gossip sul matrimonio, ecco cosa è successo in queste ore.Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno litigato Quei dettagli sui Prelemi parlano chiaro. Cosa è successo durante il compleanno di lui ...