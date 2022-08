Giulia e Alessia Pisanu morte a Riccione sotto il treno: una voleva salvare l’altra, gli ultimi istanti (Di lunedì 1 agosto 2022) Alessia e Giulia Pisanu sono morte oggi all’alba investite da un treno Frecciarossa diretto a Milano alla stazione di Riccione sulla riviera romagnola. Ma cosa è successo realmente in quegli attimi drammatici che hanno spezzato la vite delle due sorelle di Castenaso (Bologna) di appena 17 e 15 anni? Le 6.30, la stazione di Riccione. Una ragazzina vestita di nero disperata perchè le avevano rubato il cellulare, un’altra accanto a lei con uno spolverino verde e un paio di stivali neri in mano. Così una accanto all’altra Giulia e Alessia, quasi ondeggiando, si sono allontanate e sono andate incontro alla morte. Insieme fino alla fine, fino all’estremo tentativo di una che voleva ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 1 agosto 2022)sonooggi all’alba investite da unFrecciarossa diretto a Milano alla stazione disulla riviera romagnola. Ma cosa è successo realmente in quegli attimi drammatici che hanno spezzato la vite delle due sorelle di Castenaso (Bologna) di appena 17 e 15 anni? Le 6.30, la stazione di. Una ragazzina vestita di nero disperata perchè le avevano rubato il cellulare, un’altra accanto a lei con uno spolverino verde e un paio di stivali neri in mano. Così una accanto al, quasi ondeggiando, si sono allontanate e sono andate incontro alla. Insieme fino alla fine, fino all’estremo tentativo di una che...

