Giffoni 2022: tutti i film vincitori (Di lunedì 1 agosto 2022) tutti i titoli premiati dalla giovane giuria di Giffoni 2022 dopo la full immersion di cinema, ospiti e divertimento. Dopo la carrellata di lungometraggi in concorso, i giovani giurati di Giffoni 2022 hanno scelto di premiare le opere che li hanno maggiormente emozionati, annunciando i loro vincitori. Vince il premio Gryphon Award come migliore lungometraggio "Vinski And The Invisibility Powder" (Finlandia) per la categoria Elements +6. È il film diretto da Juha Wuolijoki, che racconta l'incontro di un bambino di 10 anni con un misterioso farmacista. L'uomo gli dona una bottiglia di polvere magica, capace di renderlo invisibile, di attraversare i muri, di aiutare la propria comunità. Per gli Elements +10 vince "Full of grace" (Spagna). Siamo catapultati nell'estate …

