Football americano, sei giornate di squalifica per Watson: è accusato di condotta sessuale inappropriata (Di lunedì 1 agosto 2022) Stangata per Deshaun Watson, che riceve sei giornate di squalifica. A stabilire tale sanzione è stato Sue L. Robinson, il giudice federale nominato congiuntamente dalla NFL e dal sindacato dei giocatori. Il quarterback dei Cleveland Browns è stato accusato da oltre due dozzine di donne di condotta sessuale inappropriata durante diverse sedute di massaggi e terapie, tra il 2020 e il 2021, quando militava negli Houston Texans. Adesso Watson e la stessa NFL hanno ora tre giorni di tempo per presentare ricorso contro la sentenza. SportFace.

