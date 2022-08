Ferlazzo resta in cella | “è violento e pericoloso”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAncona – “Non c’erano motivi razziali, avrei agito così a prescindere dal colore della pelle”. Davanti al gip di Macerata Claudio Bonifazi, in sede di convalida dell’arresto, Filippo, l’operaio di 32 anni, originario di Salerno, che ha ammazzato di botte l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada a Civitanova Marche, ha negato la motivazione razziale del “gesto bruttissimo”. Poi ha ribadito le scuse per l’aggressione costata la vita al 39enne che poco prima aveva chiesto insistentemente l’elemosina alla compagna di, forse tenendola per un braccio. Il giudice ha disposto che rimanga in, considerati i gravi indizi di colpevolezza e ritenuta la sua “indole incline alla violenza”, “l’elevata pericolosità sociale” e il “pericolo di reiterazione del reato”. Nell’ordinanza, il gip ...

