“È fuggito da Roma”. Francesco Totti, la fuga segreta salta fuori: con chi è e dove (Di lunedì 1 agosto 2022) Francesco Totti via da Roma. Continuano le ‘indagini’ su Ilary Blasi e l’ex captano della Roma, freschi di addio dopo le voci di crisi arrivate questo inverno e prontamente smentite dai due. Foto e video insieme sui social e un’intervista della conduttrice dell’Isola dei Famosi in cui parlava di ‘figuraccia’ dei giornalisti. Una donna al fianco di lui, Noemi Bocchi, il cui nome era già uscito questo inverno sarebbe una delle cause della rottura. Ma ci sarebbe anche un uomo vicino a lei e anche altri elementi che hanno fatto naufragare un rapporto che durava da quasi 20 anni. E dal quale sono nati tre figli, Chanel, Isabel e Christian, volati in Tanzania con la madre appena è stata ufficializzata la rottura. Francesco Totti via da Roma: è alle Terme dei papi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022)via da. Continuano le ‘indagini’ su Ilary Blasi e l’ex captano della, freschi di addio dopo le voci di crisi arrivate questo inverno e prontamente smentite dai due. Foto e video insieme sui social e un’intervista della conduttrice dell’Isola dei Famosi in cui parlava di ‘figuraccia’ dei giornalisti. Una donna al fianco di lui, Noemi Bocchi, il cui nome era già uscito questo inverno sarebbe una delle cause della rottura. Ma ci sarebbe anche un uomo vicino a lei e anche altri elementi che hanno fatto naufragare un rapporto che durava da quasi 20 anni. E dal quale sono nati tre figli, Chanel, Isabel e Christian, volati in Tanzania con la madre appena è stata ufficializzata la rottura.via da: è alle Terme dei papi ...

