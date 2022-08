Donna accoltellata al volto in strada a Roma (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Una Donna è stata soccorsa in strada a Roma, con ferite da arma da taglio al volto e al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, un'italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ad allertare la polizia è stato un passante. Le indagini sono in corso. Intanto sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza tra via Orti di Cesare e via Portuense. Gli agenti stanno ascoltando anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell'accoltellamento Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Unaè stata soccorsa in, con ferite da arma da taglio ale al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, un'italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ad allertare la polizia è stato un passante. Le indagini sono in corso. Intanto sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza tra via Orti di Cesare e via Portuense. Gli agenti stanno ascoltando anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell'accoltellamento

repubblica : Roma, donna accoltellata in strada al collo e al volto nella zona di Trastevere. E' in gravi condizioni - telodogratis : Roma, donna accoltellata a Monteverde: è gravissima - bizcommunityit : Roma, donna accoltellata al volto e al collo vicino alla Stazione Trastevere: è in gravi condizioni - Maurofabio31 : RT @TuttoSuRoma: #Roma, donna accoltellata in strada: grave 47enne - radioromait : Roma, donna accoltellata in strada a Trastevere: è gravissima. Caccia all’aggressore -