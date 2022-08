D’Incà e Crippa presentano Ambiente 2050: “Abbiamo parlato col Pd negli interessi del Paese” (Di lunedì 1 agosto 2022) Si chiama Ambiente 2050 ed è una nuova associazione politica che si mette a disposizione sulle tematiche di Ambiente e transizione ecologica. È stata creata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e Davide Crippa, ex presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Sono entrambi fuoriusciti dal partito di Giuseppe L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Si chiamaed è una nuova associazione politica che si mette a disposizione sulle tematiche die transizione ecologica. È stata creata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federicoe Davide, ex presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Sono entrambi fuoriusciti dal partito di Giuseppe L'articolo proviene da Inews24.it.

