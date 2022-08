Chelsea, si prova l'inserimento per l'obiettivo di Guardiola (Di lunedì 1 agosto 2022) Non solo Manchester City, c'è anche il Chelsea su Marc Cucurella. Il Brighton chiede 50 milioni di sterline per il terzino che si... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Non solo Manchester City, c'è anche ilsu Marc Cucurella. Il Brighton chiede 50 milioni di sterline per il terzino che si...

corradone91 : Il #Chelsea prova il doppio colpo: #Fofana (#Leicester) per la difesa, #Dumfries dall'#Inter per la corsia destra.… - _intermagazine : From Uk – Il Chelsea prova il triplo colpo dall’Inter: pronti 142 milioni di euro per Skriniar, Dumfries e Casadei - cataldo_giorgi : Il fatto che il Chelsea voglia #Casadei non è una prova sufficiente che dovrebbe essere lui presente in prima squadra e #Gagliardini no? - LestYT_9 : CASADEI, IL CHELSEA CI PROVA. LINEA GIOVANE E STRATEGIA SOCIETARIA. SKRI... - VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - @realmadriden e @juventusfc su Werner. Il Chelsea ci prova per Pavard. @Arsenal, accordo raggiunto… -