CALCIO: FESTEGGIAMENTI CONFERENCE, AMMENDE PER ZANIOLO E ROMA (Di lunedì 1 agosto 2022) Il giocatore aveva intonato cori offensivi contro la Lazio ROMA - AMMENDE per Nicolò ZANIOLO e la ROMA per quanto accaduto durante i FESTEGGIAMENTI per la vittoria della CONFERENCE League. "A seguito ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Il giocatore aveva intonato cori offensivi contro la Lazioper Nicolòe laper quanto accaduto durante iper la vittoria dellaLeague. "A seguito ...

FBiasin : Quelli che sfottono i tifosi della #Roma per i festeggiamenti post Conference o per la presentazione di #Dybala io,… - TuttoASRoma : CONFERENCE LEAGUE Festeggiamenti per la vittoria: ammende per Zaniolo e per la Roma - Giornaleditalia : #italpresssport CALCIO: FESTEGGIAMENTI CONFERENCE, AMMENDE PER ZANIOLO E ROMA - sportli26181512 : Zaniolo e la Roma patteggiano con la Figc per i cori contro la Lazio: Ammenda di ottomila euro per i cori del talen… - TV7Benevento : Calcio: festeggiamenti Conference League, ammende per Zaniolo e la Roma - -