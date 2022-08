Bonus retrofit: fino a 3.500 euro per convertire l’auto in elettrica (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi desidera sostituire il motore della propria vettura con uno green e rispettoso dell’ambiente ora potrà farlo, grazie al Bonus retrofit. L’incentivo ha finalmente ottenuto la firma del provvedimento attuativo, e consentirà la riqualificazione dei veicoli mediante l’installazione di un motore elettrico in sostituzione di quello endotermico. Il Bonus retrofit 2022 prevede un contributo pari al 60% del costo per la sostituzione, ossia fino a un massimo di 3.500 euro, e viene riconosciuto ai proprietari di veicoli per il trasporto di persone, per un massimo di otto posti, e trasporto merci immatricolati originariamente con motore a combustione interna. Vi raccomandiamo... Bonus benzina da 200 ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi desidera sostituire il motore della propria vettura con uno green e rispettoso dell’ambiente ora potrà farlo, grazie al. L’incentivo ha finalmente ottenuto la firma del provvedimento attuativo, e consentirà la riqualificazione dei veicoli mediante l’installazione di un motore elettrico in sostituzione di quello endotermico. Il2022 prevede un contributo pari al 60% del costo per la sostituzione, ossiaa un massimo di 3.500, e viene riconosciuto ai proprietari di veicoli per il trasporto di persone, per un massimo di otto posti, e trasporto merci immatricolati originariamente con motore a combustione interna. Vi raccomandiamo...benzina da 200 ...

