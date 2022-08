Atalanta, un attaccante vicino al Sudtirol (Di lunedì 1 agosto 2022) Starebbe per arrivare dall'Atalanta il nuovo attaccante del Sudtirol. Gli altoatesini avrebbero infatti raggiunto l'intesa con i ne... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Starebbe per arrivare dall'il nuovodel. Gli altoatesini avrebbero infatti raggiunto l'intesa con i ne...

lollomazzitelli : RT @Paolomel_: #Sudtirol verso la chiusura di due affari di mercato: ??in arrivo dall'#Atalanta l'attaccante Christian #Capone. ??in sett… - Paolomel_ : #Sudtirol verso la chiusura di due affari di mercato: ??in arrivo dall'#Atalanta l'attaccante Christian #Capone.… - ZonaBianconeri : RT @IngridSherlyn2: ?? Luis #Muriel è ancora nella short list della #Juventus come possibile nuovo attaccante. L’#Atalanta chiede 15Mln€ per… - IngridSherlyn2 : ?? Luis #Muriel è ancora nella short list della #Juventus come possibile nuovo attaccante. L’#Atalanta chiede 15Mln€… - ZonaBianconeri : RT @amojuve: Luis #Muriel è ancora nella short list della #Juventus come possibile nuovo attaccante. L’#Atalanta chiede 15Mln€ per cederlo… -