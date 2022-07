Wta Varsavia 2022, Garcia si sbarazza in due set di Bogdan e conquista il titolo (Di domenica 31 luglio 2022) Caroline Garcia conferma il suo momento di forma superando in due set 6-4 6-1 la romena Ana Bogdan nel match valevole per la finale del torneo Wta di Varsavia 2022. In virtù di questo successo la francese conquista il suo nono titolo in carriera. L’attuale numero 45 del mondo parte subito forte mettendo a referto il break nel secondo game, ma la romena riesce a rimettere tutto in equilibrio con il contro-break nel quinto gioco. Nel game successivo Garci torna in vantaggio e, nonostante il servizio perso nel nono gioco, centra il terzo break di giornata e chiude il primo set sul 6-4. Nel secondo parziale non c’è storia poiché l’atleta transalpina ruba per due volte il servizio all’avversaria e porta a casa il titolo sconfiggendo Bogdan mediante il ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Carolineconferma il suo momento di forma superando in due set 6-4 6-1 la romena Ananel match valevole per la finale del torneo Wta di. In virtù di questo successo la franceseil suo nonoin carriera. L’attuale numero 45 del mondo parte subito forte mettendo a referto il break nel secondo game, ma la romena riesce a rimettere tutto in equilibrio con il contro-break nel quinto gioco. Nel game successivo Garci torna in vantaggio e, nonostante il servizio perso nel nono gioco, centra il terzo break di giornata e chiude il primo set sul 6-4. Nel secondo parziale non c’è storia poiché l’atleta transalpina ruba per due volte il servizio all’avversaria e porta a casa ilsconfiggendomediante il ...

