“Vini d’Abbazia” racconta la produzione vitivinicola dal 2 al 4 settembre

(Di domenica 31 luglio 2022) PRIVERNO (LT) – Il racconto delle storie viticole delle Abbazie d’Italia: è quanto propone la prima edizione di “”, manifestazione in programma dal 2 al 4e organizzata presso il Borgo di Fossanova a Priverno (Latina). L’evento, in agenda presso il chiostro dell’Abbazia di Fossanova dalle ore 17 alle ore 21, mira are il ruolo che, sin dal Medioevo, le abbazie hanno avuto non solo nelladel vino ma anche nella salvaguardia di vitigni “che altrimenti sarebbero andati perduti”. La rassegna, che vede la partecipazione di oltre venti cantine selezionate con la collaborazione di Slow Wine, è organizzato dalla Pro Loco di Sabaudia e dall’Associazione Culturale Passione Vino, in collaborazione con La Strada del Vino di Latina, Slowine, Pro Loco ...