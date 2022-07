VIDEO | ESCLUSIVA – Sorpresa NAPOLI: nuova AMICHEVOLE! (Di domenica 31 luglio 2022) Il NAPOLI di Luciano Spalletti sta svolgendo in questi giorni il secondo ritiro del suo pre campionato. Dopo aver passato 12 giorni in Trentino in quel di Dimaro Folgarida, gli azzurri si trovano ora a Castel di Sangro, in Abruzzo. Questa sera gli azzurri scenderanno in campo contro il Mallorca per la seconda amichevole del ritiro, dopo quella paraggiata 2-2 contro l’Adana Demirspor di Mario Balotelli. La notizia a Sorpresa, però, riguarda un’amichevole che non era programmata e che vedrà impegnato il NAPOLI nella giornata di domani. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, gli azzurri domani alle 17.30 scenderanno in campo contro l’ACD Castel di Sangro CEP 1953, squadra di eccellenza molisana, allo stadio Teofilo Patini. La sfida, inoltre, sarà a porte aperte e ad accesso gratuito per tutti i tifosi. La partita sarà di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Ildi Luciano Spalletti sta svolgendo in questi giorni il secondo ritiro del suo pre campionato. Dopo aver passato 12 giorni in Trentino in quel di Dimaro Folgarida, gli azzurri si trovano ora a Castel di Sangro, in Abruzzo. Questa sera gli azzurri scenderanno in campo contro il Mallorca per la seconda amichevole del ritiro, dopo quella paraggiata 2-2 contro l’Adana Demirspor di Mario Balotelli. La notizia a, però, riguarda un’amichevole che non era programmata e che vedrà impegnato ilnella giornata di domani. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, gli azzurri domani alle 17.30 scenderanno in campo contro l’ACD Castel di Sangro CEP 1953, squadra di eccellenza molisana, allo stadio Teofilo Patini. La sfida, inoltre, sarà a porte aperte e ad accesso gratuito per tutti i tifosi. La partita sarà di ...

