(Adnkronos) – Il quartier generale della Marina russa del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito all'alba da un drone armato lanciato dagli ucraini. Lo afferma sul suo canale Telegram il governatore di Sebastopoli Mijail Razvozhaev, che riferisce di almeno 5 feriti, dipendenti della struttura. L'attacco cade in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina russa: le autorità della Crimea hanno comunicato che tutti gli eventi festivi sono stati annullati per motivi di sicurezza. "Mantenete la calma e restate a casa il più possibile", è stato l'invito formulato da Razvozhaev ai cittadini della penisola occupata nel 2014. PRIGIONE DI OLENIVKA – Mosca ha invitato 'ufficialmente' esperti delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della ...

Ucraina, Kiev colpisce quartier generale Marina russa a Sebastopoli

Il quartier generale della Marina russa del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito all'alba da un drone armato lanciato dagli ucraini. Lo afferma sul suo canale Telegram il governatore di Sebastopoli Mijail Razvozhaev, che riferisce di almeno 5 feriti, dipendenti della struttura.

Guerra Ucraina Russia, evacuazione di massa dal Donetsk

158esimo giorno di guerra in Ucraina. Kiev ordina evacuazione di massa obbligatoria della popolazione dal Donetsk: Non c'è elettricità e non ci sarà riscaldamento. Lo riferisce il governatore della penisola ucraina annessa da Mosca nel 2014.