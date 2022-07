Rimini | erano due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze travolte dal treno | «Dicevano di aver subito un furto»

(Di domenica 31 luglio 2022) Sono state identificate le dueinvestite e uccise da unalta velocità questa mattina, 31 luglio, alla stazione di Riccione, mentre attrsavano i binari. Si tratta di due, rispettivamente di 15 e 17residenti in provincia di Bologna. Il padre delle giovani, chiamato dalla Questura die dalla polizia ferroviaria, si sta dirigendo all’obitorio dell’ospedale di Riccione per confermare l’identificazione. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento da parte della polizia. Nel frattempo stanno emergendo i racconti delle persone chepresenti. Alcune di queste hanno riferito che questa mattina, attorno alle 7:00, una delle due si era fermata sui binari e l’altra avrebbe cercato di farla risalire sulla banchina. Poco prima del ...

... intorno alle 7, nella stazione di Riccione, in provincia di. I corpi - come spiega ... Solo così gli inquirenti sarebbero riusciti a dare un nome alle vittime: le due sorelleresidenti in ...... chile ragazze travolte e uccise dal treno Non è ancora nota la loro identità, ma si tratterebbe di due sorelle , di 15 e 17 anni, residenti in provincia di Bologna. La Questura di, che ...Riccione, chi erano le due ragazze investite e uccise dal treno. Entrambe adolescenti e minorenni, le due sarebbero sorelle. Ragazze uccise dal treno a Riccione, due sorelle di 15 e ...La tragedia è avvenuta la mattina alle 7 mentre le ragazze attraversavano a piedi i binari: rintracciato il padre.