Prelievo forzoso dal conto corrente: l'esproprio di Enrico Letta, chi vuole colpire (Di domenica 31 luglio 2022) La botta arriva all'ora di cena. Al Tg2 dove il direttore Gennaro Sangiuliano intervista il segretario del Pd Enrico Letta. Trema chi possiede una casa, un terreno, una proprietà. Perché il colpaccio che si temeva è puntuale e manda di traverso il pasto a chi si è già stufato di pagare troppe tasse per soddisfare gli apparati di cui ha bisogno certa sinistra. Spara Letta alla domanda di Sangiuliano sulla "dote" promessa ai diciottenni: «Noi la porteremo avanti e sarà finanziata con la tassa di successione per i patrimoni plurimilionari, è giusto che uno che ha un patrimonio così lasci qualcosa alla società: se viene ridato ai giovani attanagliati dalla precarietà questo è il senso di generazioni che si aiutano». Vada a merito del direttore del Tg2 di averlo messo a nudo su una delle questioni che pareva messa nel dimenticatoio: invece ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) La botta arriva all'ora di cena. Al Tg2 dove il direttore Gennaro Sangiuliano intervista il segretario del Pd. Trema chi possiede una casa, un terreno, una proprietà. Perché il colpaccio che si temeva è puntuale e manda di traverso il pasto a chi si è già stufato di pagare troppe tasse per soddisfare gli apparati di cui ha bisogno certa sinistra. Sparaalla domanda di Sangiuliano sulla "dote" promessa ai diciottenni: «Noi la porteremo avanti e sarà finanziata con la tassa di successione per i patrimoni plurimilionari, è giusto che uno che ha un patrimonio così lasci qualcosa alla società: se viene ridato ai giovani attanagliati dalla precarietà questo è il senso di generazioni che si aiutano». Vada a merito del direttore del Tg2 di averlo messo a nudo su una delle questioni che pareva messa nel dimenticatoio: invece ...

