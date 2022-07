Napoli, domani allenamento congiunto col Castel di Sangro al Patini (aperto al pubblico) (Di domenica 31 luglio 2022) Nella giornata di domani il Napoli sosterrà un allenamento congiunto (una specie di partitella, in sostanza) col Castel di Sangro – squadra di Eccellenza – allo stadio Teofilo Patini alle 17.30, stadio che sarà aperto al pubblico. Lo rende noto la società stessa nell’ambito del report dell’allenamento di oggi. La partita d’allenamento col Castel di Sangro – sostiene Carlo Alvino – sarebbe stata richiesta espressamente da Spalletti per dare spazio a chi ha giocato meno. Ricordiamo, intanto, che stasera al Patini arriva il Mallorca e che la partita sarà in diretta su Facebook al costo di 9,99 euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Nella giornata diilsosterrà un(una specie di partitella, in sostanza) coldi– squadra di Eccellenza – allo stadio Teofiloalle 17.30, stadio che saràal. Lo rende noto la società stessa nell’ambito del report dell’di oggi. La partita d’coldi– sostiene Carlo Alvino – sarebbe stata richiesta espressamente da Spalletti per dare spazio a chi ha giocato meno. Ricordiamo, intanto, che stasera alarriva il Mallorca e che la partita sarà in diretta su Facebook al costo di 9,99 euro. L'articolo ilsta.

