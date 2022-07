LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga, gruppo sul Ballon d’Alsace (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Altro cambio di bicicletta per Annemiek Van Vleuten, giornata non proprio fortunata… 16.17 Ora le prime 13 hanno un minuto di vantaggio. 16.15 Alle prime 10 si sono agganciate anche Jeanne Korevaar (Liv Racing Xstra), Ane Santesteban (BikeExchange-Jayco) e Antri Christoforou (Human Powered Health). Sono dunque in 13 in avanscoperta. 16.10 fuga con ancora 45” sul gruppo. 16.09 E l’olandese decide di fare tutta da sola, riportandosi sul gruppo principale. 16.08 La fuga è sul Ballon d’Alsace, ma il gruppo Vollering è ormai attaccato a 10”. Van Vleuten a 40” dalle prime dieci. 16.07 La stessa Van Vleuten sta facendo l’andatura nel suo gruppetto. 16.05 Attenzione però, anche Demi Vollering ha ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Altro cambio di bicicletta per Annemiek Van Vleuten, giornata non proprio fortunata… 16.17 Ora le prime 13 hanno un minuto di vantaggio. 16.15 Alle prime 10 si sono agganciate anche Jeanne Korevaar (Liv Racing Xstra), Ane Santesteban (BikeExchange-Jayco) e Antri Christoforou (Human Powered Health). Sono dunque in 13 in avanscoperta. 16.10con ancora 45” sul. 16.09 E l’olandese decide di fare tutta da sola, riportandosi sulprincipale. 16.08 Laè sul, ma ilVollering è ormai attaccato a 10”. Van Vleuten a 40” dalle prime dieci. 16.07 La stessa Van Vleuten sta facendo l’andatura nel suo gruppetto. 16.05 Attenzione però, anche Demi Vollering ha ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - ukadultwebcams : sexybutttamara - 2bsolonely_ : @scelgoharry Io so solo che al prossimo tour la voglio sentire live, non c'è scusa che tenga Mi rifiuto categoric… - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: in fuga in dieci c’è Mavi Garcia - #France #femminile… - flowyrus : secondo te harry ha fatto bene a fare già il tour per harry’s house? — non so, a questo punto che ti devo dire megl… -