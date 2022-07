"L'altro babbeo...": gelo in studio, il leader umiliato da Giampiero Mughini | Video (Di domenica 31 luglio 2022) Semplicemente scatenato, il Giampiero Mughini ospite a Controcorrente su Rete 4 nella serata di sabato 30 luglio. Si parla della campagna elettorale e delle imminenti elezioni, l'appuntamento con le urne è per il 25 settembre, e Mughini si spende proprio sugli elettori. "Gli astensionisti non credo che siano tutti uguali, ci sono quelli ai quali la politica dei partiti non li tocca minimamente, perché aprono una bottega al mattino, pagano il meno possibile di tasse - premette lo scrittore -. Che la politica dei partiti sia la più grande passione nazionale noi lo abbiamo potuto credere al tempo della ricostruzione democratica, quando da una parte c'erano i comunisti e dall'altra i cattolici. Gli astensionisti non li conosco bene, ma capisco che uno se ne strafreghi altamente di stare a sentire l'uno o l'altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Semplicemente scatenato, ilospite a Controcorrente su Rete 4 nella serata di sabato 30 luglio. Si parla della campagna elettorale e delle imminenti elezioni, l'appuntamento con le urne è per il 25 settembre, esi spende proprio sugli elettori. "Gli astensionisti non credo che siano tutti uguali, ci sono quelli ai quali la politica dei partiti non li tocca minimamente, perché aprono una bottega al mattino, pagano il meno possibile di tasse - premette lo scrittore -. Che la politica dei partiti sia la più grande passione nazionale noi lo abbiamo potuto credere al tempo della ricostruzione democratica, quando da una parte c'erano i comunisti e dall'altra i cattolici. Gli astensionisti non li conosco bene, ma capisco che uno se ne strafreghi altamente di stare a sentire l'uno o l'...

