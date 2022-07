In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Luglio: (Di domenica 31 luglio 2022) Verso il voto Il Pd coccola Gelmini, ma prima la insultava: “Fa ridere il mondo” Altri tempi quando era ministra dell’Istruzione, i dem la massacravano: “Un disastro, a lei si deve lo sfascio della scuola” di Lorenzo Giarelli e Federico Sorrentino La regola dei 2 errori di Marco Travaglio L’informazione all’italiana è talmente prevedibile da risultare commovente. Funziona così: si decide in partenza chi sono i buoni e i cattivi (o meglio lo si fa decidere ai padroni), a prescindere da ciò che fanno e dicono; poi si leccano i primi e si lapidano i secondi, qualunque cosa facciano; i buoni possono diventare cattivi Ipnosi collettiva Il mistero Calenda: tutti parlano di lui, ma vale solo il 3,6% Per Noto il dibattito ha già tolto voti ai dem: “Nel nostro ultimo sondaggio il Pd è in sensibile calo” di Tommaso Rodano M5S Grillo-Conte, lo scontro ora è sulle Parlamentarie Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Verso il voto Il Pd coccola Gelmini, ma prima la insultava: “Fa ridere il mondo” Altri tempi quando era ministra dell’Istruzione, i dem la massacravano: “Un disastro, a lei si deve lo sfascio della scuola” di Lorenzo Giarelli e Federico Sorrentino La regola dei 2 errori di Marco Travaglio L’informazione all’italiana è talmente prevedibile da risultare commovente. Funziona così: si decide in partenza chi sono i buoni e i cattivi (o meglio lo si fa decidere ai padroni), a prescindere da ciò che fanno e dicono; poi si leccano i primi e si lapidano i secondi, qualunque cosa facciano; i buoni possono diventare cattivi Ipnosi collettiva Il mistero Calenda: tutti parlano di lui, ma vale solo il 3,6% Per Noto il dibattito ha già tolto voti ai dem: “Nel nostro ultimo sondaggio il Pd è in sensibile calo” di Tommaso Rodano M5S Grillo-Conte, lo scontro ora è sulle Parlamentarie Il ...

lucabianchin7 : Il probabile prezzo di #DeKetelaere come da evoluzioni di oggi: 32 milioni + 3 di bonus + una percentuale sulla riv… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio: Mezza FI va con Calenda (che poi la rivende al Pd) - fleinaudi : Toh, guarda caso, sul @Corriere tra poco in edicola: Matteo Renzi. Sottoscriviamo. - columbus63 : RT @An_Bion: In uscita da #Tim Stefano Siragusa, deputy general manager e capo della rete. Esclusivo oggi sul @sole24ore in #edicola #rasse… - antoninobill : RT @fattoquotidiano: Gli Zelensky su Vogue: Olena in copertina versione glamour, ma anche col cappotto lungo e un po’ svolazzante fra solda… -