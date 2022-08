Impresa di Verstappen in Ungheria | parte decimo e arriva primo

Leggi su agi

(Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Clamorosa vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio d', partitoin griglia e giunto davanti a tutti sul traguardo grazie ad una fantastica strategia della Red Bull, che l'ha fatto partire con gomma morbida per montare poi due volte quella media. Disastro strategico ancora una volta invece per la Ferrari e per Charles Leclerc, che ha montato due volte gomma media per poi passare alla poco prestazionale mescola dura da leader della corsa. #HungarianGP Results @CarlosSainz55 P4@Charles Leclerc P6 Not the race we wanted #essereFerrari pic.twitter.com/JXQDSGWRd7 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 31, 2022 Il monegasco chiude addirittura sesto e dice quasi certamente addio a tutti i propri sogni di gloria (80 punti di distacco dalla vetta della classifica). Gara negativa anche per Sainzto ...