I genitori litigano: neonata lasciata in auto sotto al sole a Latina. Viene salvata da una commessa: ricoverata in codice rosso (Di domenica 31 luglio 2022) Una neonata di due mesi lasciata per mezz’ora in auto sotto al sole con i finestrini chiusi. Fuori dalla vettura i genitori litigano. A Borgo Montello, frazione di Latina, nel pomeriggio la temperatura si avvicina ai 40 gradi. Solo l’intervento di una giovane commessa, che sente la piccola piangere, evita la tragedia. Poco dopo arrivano carabinieri e 118: la neonata Viene trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti dove resterà ricoverata, ma non è in pericolo di vita. A raccontare l’episodio è il Tgr del Lazio: la ragazza, che stava lavorando in un negozio, ha visto la coppia discutere e urlare in strada, accanto alla loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Unadi due mesiper mezz’ora inalcon i finestrini chiusi. Fuori dalla vettura i. A Borgo Montello, frazione di, nel pomeriggio la temperatura si avvicina ai 40 gradi. Solo l’intervento di una giovane, che sente la piccola piangere, evita la tragedia. Poco dopo arrivano carabinieri e 118: latrasportata d’urgenza inall’ospedale Santa Maria Goretti dove resterà, ma non è in pericolo di vita. A raccontare l’episodio è il Tgr del Lazio: la ragazza, che stava lavorando in un negozio, ha visto la coppia discutere e urlare in strada, accanto alla loro ...

