Frasi per dare la buonanotte ad un’amicizia speciale: le più belle (Di domenica 31 luglio 2022) Quando la giornata volge al termine e le prime stelle illuminano il cielo, cosa c’è di più bello che pensare alle persone che ci sono tanto care? La sera è il momento in cui finalmente possiamo rilassarci, lasciando andare lo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana. Dopo essere tornati a casa dal lavoro, ci aspettano solamente una buona cena e un bagno caldo per sciogliere le tensioni accumulate. Ma prima di andare a letto non possiamo dedicare un istante ai nostri amici più preziosi, quelli che per noi ci sono sempre stati e che sappiamo non ci abbandoneranno mai. L’amicizia è un tesoro, ma dobbiamo ricordarci di coltivarla giorno dopo giorno, anche con piccole attenzioni che fanno tanto bene al cuore. Un semplice messaggio al mattino, per dare il buongiorno a chi ci vuole bene, è il modo migliore per iniziare la giornata con ... Leggi su dilei (Di domenica 31 luglio 2022) Quando la giornata volge al termine e le prime stelle illuminano il cielo, cosa c’è di più bello che pensare alle persone che ci sono tanto care? La sera è il momento in cui finalmente possiamo rilassarci, lasciando anlo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana. Dopo essere tornati a casa dal lavoro, ci aspettano solamente una buona cena e un bagno caldo per sciogliere le tensioni accumulate. Ma prima di ana letto non possiamo dedicare un istante ai nostri amici più preziosi, quelli che per noi ci sono sempre stati e che sappiamo non ci abbandoneranno mai. L’amicizia è un tesoro, ma dobbiamo ricordarci di coltivarla giorno dopo giorno, anche con piccole attenzioni che fanno tanto bene al cuore. Un semplice messaggio al mattino, peril buongiorno a chi ci vuole bene, è il modo migliore per iniziare la giornata con ...

romeoagresti : Discreta ? di #Bonucci a #DeLigt: “Penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato tre anni… - FBiasin : A ESPN “Ho scelto la Juve per Sarri ma è andato via dopo solo un anno'. 'All'Ajax pressavamo forte, alla Juve si st… - _choboschi : @smilyena mette a fare il tifo da stadio. Finita la sua impresa le dedica anche un applauso. GO YENA, GO YENA! Do… - Novaxdimrd : @EnricoLetta È già passato oltre e dimenticato per la gente. Ognuno ha i suoi problemi a cui pensare. È una notizia… - pensieriparole : Per uno scrittore la memoria è tutto. - Maria Pina Ciancio -