F1 GP Ungheria 2022, Verstappen e Perez cambiano il motore: nessuna penalità per le Red Bull (Di domenica 31 luglio 2022) A pochi ore dalla partenza del Gran Premio di Ungheria 2022 di Formula 1, la Red Bull ha deciso di cambiare il motore sulle monoposto dei suoi due piloti. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, che scatterà dalla decima casella, si gioca la terza ed ultima possibilità di sostituzione della power unit, così come il compagno di squadra Sergio Perez. In questa gara, dunque, i due piloti non riceveranno alcuna penalità, ma in caso di nuovo cambio di motore nei prossimi Gran Premi si procederà con la sanzione. Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha spiegato la motivazione di questa scelta ai microfoni di Sky Sport: “Una misura precauzionale dopo il problema avuto ieri e lo abbiamo fatto su entrambe le macchine. ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) A pochi ore dalla partenza del Gran Premio didi Formula 1, la Redha deciso di cambiare ilsulle monoposto dei suoi due piloti. Il campione del mondo in carica, Max, che scatterà dalla decima casella, si gioca la terza ed ultima possibilità di sostituzione della power unit, così come il compagno di squadra Sergio. In questa gara, dunque, i due piloti non riceveranno alcuna, ma in caso di nuovo cambio dinei prossimi Gran Premi si procederà con la sanzione. Il team principal della Red, Christian Horner, ha spiegato la motivazione di questa scelta ai microfoni di Sky Sport: “Una misura precauzionale dopo il problema avuto ieri e lo abbiamo fatto su entrambe le macchine. ...

SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - Agenzia_Ansa : Il piano d'emergenza dell'Unione Europea sul gas è stato approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina con l… - SkySportF1 : GP d'Ungheria LIVE alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori #F1… - P300it : 15 minuti all'inizio del GP d'Ungheria 2022. Siete pronti a seguirlo con noi qui su Twitter? #F1 #HungarianGP -