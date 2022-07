Elezioni | Renzi “C’è spazio riformista e moderato”

(Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che gli italiani abbiano due alternative chiare: la destra sovranista e una sinistra che tiene insieme quelli che dicono no al rigassificatore, quelli che vogliono andare avanti con la logica dei navigator e del reddito di cittadinanza, quelli che stanno dentro al Pd che chiede di aumentare le tasse e, in questa doppia coalizione di destra e sinistra io non mi ritrovo, e credo che ci sia unoche gli italiani voteranno”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Rai3. “Il mio obiettivo come Italia Viva è superare il 5%. Se in questa legislatura dove abbiamo il 3 % siamo riusciti a mandare a casa Conte e mettere Draghi, figuriamoci cosa potremmo fare con il 5%”, ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo ...

