Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 10:30 (Di sabato 30 luglio 2022) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCENDIO NEI PRESSI DI TORRIMPIETRA; INCENDIO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; CIRCOLazioNE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO: AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER Roma SUD FINO A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA CASSIA BIS, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI INC ORSO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VITERBO. DA GIANGUIDO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 luglio 2022)DEL 30 LUGLIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCENDIO NEI PRESSI DI TORRIMPIETRA; INCENDIO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; CIRCONE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SULLA A1-NAPOLI, DOVE IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO: AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PERSUD FINO A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA CASSIA BIS, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI INC ORSO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VITERBO. DA GIANGUIDO ...

