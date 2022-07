Uomini e Donne torna in anticipo: quando e dove vedere le puntate (Di sabato 30 luglio 2022) A partire dal 17 luglio, sulle reti Mediaset, andranno in onda le repliche dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, quella che si è conclusa lo scorso maggio. Gli appuntamenti saranno molteplici e su più canali. In piena notte su Canale 5, mentre su La 5 ci sarà un doppio appuntamento alle 13.15 e alle 19.35. Ma non finisce qui, perché la vera maratona a breve sbarcherà su Mediaset Extra, dove ogni domenica Uomini e Donne andrà in onda a ciclo continuato dalle 7 del mattino e alle 18 del pomeriggio, con ben otto puntate una di seguito all’altra. Tra i protagonisti della stagione ci sono Andrea Nicole Conte, Ciprian Aftim, Matteo Fioravanti, Roberta Ilaria Giusti, Joele Milan, Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 luglio 2022) A partire dal 17 luglio, sulle reti Mediaset, andranno in onda le repliche dell’edizione 2021/2022 di, quella che si è conclusa lo scorso maggio. Gli appuntamenti saranno molteplici e su più canali. In piena notte su Canale 5, mentre su La 5 ci sarà un doppio appuntamento alle 13.15 e alle 19.35. Ma non finisce qui, perché la vera maratona a breve sbarcherà su Mediaset Extra,ogni domenicaandrà in onda a ciclo continuato dalle 7 del mattino e alle 18 del pomeriggio, con ben ottouna di seguito all’altra. Tra i protagonisti della stagione ci sono Andrea Nicole Conte, Ciprian Aftim, Matteo Fioravanti, Roberta Ilaria Giusti, Joele Milan, Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

