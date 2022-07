Tirolo: la nipote di Eva Klotz si candida con la Fpoe (Di sabato 30 luglio 2022) Gudrun Kofler, nipote della ex consigliera altoatesina Eva Klotz, si presenta il 25 settembre alle elezioni del land Tirolo sulla lista della Fpö. Kofler, che è originaria dell'Alto Adige e vive da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Gudrun Kofler,della ex consigliera altoatesina Eva, si presenta il 25 settembre alle elezioni del landsulla lista della Fpö. Kofler, che è originaria dell'Alto Adige e vive da ...

