Teatro: al via Barbuti Festival, storie di donne e riscatto (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due monologhi, due donne che raccontano, in maniera efficace ma diversa, la deriva di una relazione apparentemente perfetta e di quanto facilmente questa deriva possa condurre alla risoluzione estrema. Inizia così, lunedì 1 agosto la XXXVII edizione della rassegna estiva di Teatro “Barbuti Festival”, nel cuore del centro storico di Salerno. Inizia con la Compagnia del Giullare e con ‘E’ stata lei’ di Brunella Caputo – che ne cura la regia e che sarà in scena con Amelia Imparato – e Piera Carlomagno. “Contrariamente a tutte le apparenze non sono una donna che si abbandona corpo e anima all’amore di un solo essere, fosse pure colui che le è più caro al mondo. Sono una persona infedele“, scrive Margherite Duras in “Emily L.” Ed è da questa da questa frase che nasce l’idea di mettere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due monologhi, dueche raccontano, in maniera efficace ma diversa, la deriva di una relazione apparentemente perfetta e di quanto facilmente questa deriva possa condurre alla risoluzione estrema. Inizia così, lunedì 1 agosto la XXXVII edizione della rassegna estiva di”, nel cuore del centro storico di Salerno. Inizia con la Compagnia del Giullare e con ‘E’ stata lei’ di Brunella Caputo – che ne cura la regia e che sarà in scena con Amelia Imparato – e Piera Carlomagno. “Contrariamente a tutte le apparenze non sono una donna che si abbandona corpo e anima all’amore di un solo essere, fosse pure colui che le è più caro al mondo. Sono una persona infedele“, scrive Margherite Duras in “Emily L.” Ed è da questa da questa frase che nasce l’idea di mettere ...

AAtzori : Leonardo Sciascia raccontato da Paolo Panaro - MarsicaW : AL VIA IL 5 AGOSTO IL FESTIVAL “ALICE NEL PAESE DEL TEATRO” A PESCASSEROLI - TLidodiOstia : ? #Oggi al Teatro del Lido di Ostia #Extraprogrammazione #TeatridArrembaggio ?? sabato 30 luglio ore 21 | stand up c… - Anna_Bandettini : Biennale Danza, la chiusura tra nuove tecnologie e curiosità - GazzettaSalerno : Lunedì 1 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, prende il via XXX… -