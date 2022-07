Papa a Iqaluit | provo indignazione e vergogna | chiedo perdono

vaticannews_it : Il #Papa pellegrino nel freddo territorio del Nunavut - 300 km dal Polo Nord - dove le temperature scendono anche s… - vaticannews_it : ???? Dopo l'atterraggio, i giornalisti al seguito del Papa salgono sugli scuolabus per la tappa finale del viaggio ap… - vaticannews_it : #PapaInCanada ???? ha lasciato intorno alle 13 (ora canadese) Québec per recarsi nella capitale dello Stato di Nunavu… - Giovanna2810194 : Questa luce illumini il mondo intero?????????????? Il Papa ai giovani Inuit: siete una luce che nessuno è riuscito a soffo… - DomenicoMazzil5 : RT @vaticannews_it: ???? Dopo l'atterraggio, i giornalisti al seguito del Papa salgono sugli scuolabus per la tappa finale del viaggio aposto… -

- "Bisogna custodire un rapporto sano e amoroso con l'intero creato". Francesco conclude il suo viaggio apostolico in Canada con una tappa nell'estremo Nord del Paese, a, capitale del Territorio di Nunavut, a ridosso del Circolo polare artico dove il riscaldamento climatico scoglie i ghiacciai come non era mai accaduto negli ultimi decenni. E qui, incontrando ......Francesco si è rivolto ai giovani e agli anziani nel piazzale della della "Nakasuk Elementary School" a, dopo aver incontrato in privato alcuni alunni delle ex scuole residenziali. Ilha ...Papa Francesco ha concluso la sua visita in Canada, iniziata domenica scorsa, ed è ripartito per l'Italia. Nella sua tappa a Iqaluit, nell'estremo nord del Canada, territorio degli inuit, papa Frances ...L’appello di Francesco ai giovani, nell’ultima tappa del suo viaggio in Canada:« Non isolatevi, siete come le stelle del cielo, siete fatti per brillare insieme» ...