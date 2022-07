Omicidio Vassallo, Decaro: “Anci parte civile nel processo” (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – L‘Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Anci, si costituirà parte civile nel processo sull’Omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Primo cittadino trucidato da 9 colpi di pistola esplosi la sera del 5 settembre 2010 e sul cui caso, proprio belle scorse ore la Procura antimafia di Salerno, ha iscritto nel registro degli indagati per Omicidio e narcotraffico ben nove persone tra cui tre carabinieri, due camorristi e degli imprenditori. Ad annunciare la costituzione parte civile di Anci nel processo sull’Omicidio Vassallo, è stato poco fa il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – L‘Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,, si costituirànelsull’del sindaco di Pollica, Angelo. Primo cittadino trucidato da 9 colpi di pistola esplosi la sera del 5 settembre 2010 e sul cui caso, proprio belle scorse ore la Procura antimafia di Salerno, ha iscritto nel registro degli indagati pere narcotraffico ben nove persone tra cui tre carabinieri, due camorristi e degli imprenditori. Ad annunciare la costituzionedinelsull’, è stato poco fa il sindaco di Bari e presidente, Antonio ...

