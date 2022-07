LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: Evenepoel e Simon Yates davanti! Pogacar salta (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Evenepoel si porta dietro Simon Yates: rimane una coppia al comando! 16.10 Rinforza l’andatura Remco Evenepoel! Molla il vincitore del Giro d’Italia, Jai Hindley. 16.08 Matej Mohoric demorde e non si giocherà la Clasica di San Sebastian fino all’ultimo metro come lo scorso anno. 16.06 Inizia Erlaitz: pendenze sempre oltre il 10% in questi quattro chilometri. Scendono in campo gli scalatori puri. 16.04 C’è anche Domenico Pozzovivo nel gruppo principale: il lucano cercherà di rendersi protagonista. 16.02 50 CHILOMETRI ALL’ARRIVO! 15.59 Staccato anche Matthews insieme Dumoulin e Almeida. C’è stata una caduta in discesa. 15.57 Finisce la salita del Jaizkibel. 15.54 Se ne va quindi un avversario per Remco ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11si porta dietro: rimane una coppia al comando! 16.10 Rinforza l’andatura Remco! Molla il vincitore del Giro d’Italia, Jai Hindley. 16.08 Matej Mohoric demorde e non si giocherà ladi Sanfino all’ultimo metro come lo scorso anno. 16.06 Inizia Erlaitz: pendenze sempre oltre il 10% in questi quattro chilometri. Scendono in campo gli scalatori puri. 16.04 C’è anche Domenico Pozzovivo nel gruppo principale: il lucano cercherà di rendersi protagonista. 16.02 50 CHILOMETRI ALL’ARRIVO! 15.59 Staccato anche Matthews insieme Dumoulin e Almeida. C’è stata una caduta in discesa. 15.57 Finisce la salita del Jaizkibel. 15.54 Se ne va quindi un avversario per Remco ...

