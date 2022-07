Juventus, Allegri: «Tutto va per il meglio. Quest’anno stagione strana» (Di sabato 30 luglio 2022) Massimiliano Allegri analizza la situazione bianconera. Le dichiarazioni del tecnico della Juventus dalla tournée In diretta sul canale Twitch della Juventus, è intervenuto Massimiliano Allegri per analizzare la situazione bianconera. TOURNEE – «Sono stati otto giorni di ottimo lavoro, abbiamo l’ultima amichevole stasera poi rientreremo. Tutto procede per il meglio, dovremo farci trovare pronti per la prima di campionato». stagione – «Quest’anno sarà una stagione strana, sono due campionati. Fino al Mondiale e nel 2023. Dal 28 di agosto avremo una partita ogni tre giorni, speriamo di esserci preparati bene». CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Massimilianoanalizza la situazione bianconera. Le dichiarazioni del tecnico delladalla tournée In diretta sul canale Twitch della, è intervenuto Massimilianoper analizzare la situazione bianconera. TOURNEE – «Sono stati otto giorni di ottimo lavoro, abbiamo l’ultima amichevole stasera poi rientreremo.procede per il, dovremo farci trovare pronti per la prima di campionato».– «sarà una, sono due campionati. Fino al Mondiale e nel 2023. Dal 28 di agosto avremo una partita ogni tre giorni, speriamo di esserci preparati bene». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

