Isola dei Famosi | “Poteva dirmelo un faccia!” | addio love story | rifiutata senza pietà

Dopo il sogno quasi realizzato sull'Isola dei Famosi, oggi la love story è definitivamente tramontata. Le sue parole sono lame. I reality show non sono solo occasioni per rilanciare la propria carriera e per farsi conoscere dal pubblico, ma anche occasioni per incontrare nuove persone o approfondire conoscenze superficiali. Soprattutto all'Isola dei Famosi e al GF VIP, spesso si incontrano come concorrenti persone del mondo dello spettacolo che si sono sempre sfiorate, senza mai approfondire il legame. Nel corso dell'ultima edizione de l'Isola dei Famosi, tra due concorrenti sembrava che da una semplice conoscenza poteva nascere qualcosa di molto profondo.

