"In compenso, molte persone...": orrore a Civitanova, la furia di Enrico Mentana L'orrore di Civitanova Marche, per ovvie ragioni, sconvolge l'Italia. Un omicidio brutale, terrificante, per futili motivi e di una violenza inaudita. La vittima il venditore ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, 39 anni. Il suo carnefice si chiama Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, operaio casertano di 32 anni. A sconvolgere il Paese anche l'indifferenza: molti filmati dell'orrore, ma nessuno che sia intervenuto per salvare una vita. "Ha inseguito la vittima, l'ha colpita con stampella e l'ha finita colpendola a mani nude. Poi le ha sottratto il telefono cellulare", ha spiegato il dirigente della squadra mobie di Macerata, Matteo Lucconi. Ogorchukwu lascia la moglie e una figlia: morto, sul marciapiede, e a lungo rimasto lì nell'indifferenza più totale. La sua agonia, si apprende, è durata tra i tre e i quattro minuti.

