Giuseppe Granato è un nuovo calciatore dell’Albanova

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – L’Albanova Calcio rende noto il tesseramento a titolo definitivo del. Nato nel 2003, schierabile dunque come Under,è una mezz’ala di piede destro che può adattarsi anche da terzino o da quinto di centrocampo, ed è dotato di grande forza e fisicità. Nel corso della sua carriera ha militato per tre stagioni tra le fila della Paganese, nella quale è stato capitano della formazione Under 17, per poi vestire le maglie di Virtus Volla, Frattese e Campania Ponticelli in Eccellenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.