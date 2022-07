Fondazione Prada annuncia vincitore 5° premio laurea e nuova call “Innovative contributors” (Di sabato 30 luglio 2022) Fondazione Prada promuove due iniziative, il premio di laurea e call for applications “Innovative contributors”, rivolte al mondo dello studio e della creatività Questo nella convinzione che l’arte e la cultura siano degli efficaci strumenti di conoscenza personale e crescita collettiva e nell’intento di svolgere un ruolo incisivo per le giovani generazioni. Il premio di laurea, istituito nel 2018 e arrivato alla sua quinta edizione, è un riconoscimento alla passione e all’impegno di studenti che abbiano discusso una tesi di laurea relativa a tematiche culturali presso uno dei seguenti atenei milanesi: Università degli Studi di Milano, Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano, Università Cattolica ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 30 luglio 2022)promuove due iniziative, ildifor applications “”, rivolte al mondo dello studio e della creatività Questo nella convinzione che l’arte e la cultura siano degli efficaci strumenti di conoscenza personale e crescita collettiva e nell’intento di svolgere un ruolo incisivo per le giovani generazioni. Ildi, istituito nel 2018 e arrivato alla sua quinta edizione, è un riconoscimento alla passione e all’impegno di studenti che abbiano discusso una tesi direlativa a tematiche culturali presso uno dei seguenti atenei milanesi: Università degli Studi di Milano, Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano, Università Cattolica ...

