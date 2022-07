F1, Perez: “Poco feeling con la macchina, spero che domani vada meglio” (Di sabato 30 luglio 2022) Sergio Perez, a sorpresa eliminato in Q2 con la Red Bull e che domani partirà dall’11esimo posto in griglia, ha rilasciato qualche dichiarazione: “Non avevamo abbastanza velocità nei giri che contavano e ho perso qualche decimo con Magnussen. Inoltre ultimamente non ho molto feeling con la macchina. Credo che domani dovremo avere un feeling migliore, sperando di rimontare”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Sergio, a sorpresa eliminato in Q2 con la Red Bull e chepartirà dall’11esimo posto in griglia, ha rilasciato qualche dichiarazione: “Non avevamo abbastanza velocità nei giri che contavano e ho perso qualche decimo con Magnussen. Inoltre ultimamente non ho moltocon la. Credo chedovremo avere unmigliore, sperando di rimontare”. SportFace.

