F1, Mattia Binotto: “Non firmo per il secondo e terzo posto in Ungheria, vogliamo vincere!” (Di sabato 30 luglio 2022) Un secondo e un terzo posto: è stato questo il risultato delle qualifiche del GP d’Ungheria per la Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc sono stati sorpresi dalla grande prestazione della Mercedes del britannico George Russell che ha realizzato un super giro a precedere le due Rosse. Nel giorno in cui Red Bull ha avuto non pochi problemi (10° Max Verstappen per una criticità tecnica e 11° Sergio Perez per scarso feeling con la RB18), si pregustava una prima fila tutta “Rossa”, ma Russell ha un po’ guastato la festa del Cavallino Rampante. Ad analizzare la situazione del time-attack è stato il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport: “Se non siamo soddisfatti dopo un secondo e un terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Une un: è stato questo il risultato delle qualifiche del GP d’per la Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc sono stati sorpresi dalla grande prestazione della Mercedes del britannico George Russell che ha realizzato un super giro a precedere le due Rosse. Nel giorno in cui Red Bull ha avuto non pochi problemi (10° Max Verstappen per una criticità tecnica e 11° Sergio Perez per scarso feeling con la RB18), si pregustava una prima fila tutta “Rossa”, ma Russell ha un po’ guastato la festa del Cavallino Rampante. Ad analizzare la situazione del time-attack è stato il Team Principal della Ferrariai microfoni di Sky Sport: “Se non siamo soddisfatti dopo une un...

