F1, Charles Leclerc: “Abbiamo il passo, fiduciosi per la gara. Oggi ho faticato con le gomme” (Di sabato 30 luglio 2022) Charles Leclerc esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il monegasco non è riuscito a brillare nella Q3 contro il cronometro alla fine di una sessione oltremodo interessante che ha visto in difficoltà la Red Bull. La Mercedes di George Russell scatterà dalla pole-position davanti allo spagnolo Carlos Sainz ed all’ex campione della FIA F2. Il #16 del gruppo condividerà la seconda fila con l’inglese Lando Norris (McLaren), nuovamente competitivo come accaduto in Francia al Paul Ricard. Il #16 del gruppo ha riportato alla stampa ai microfoni della massima formula: “Non è stata la mia giornata, con le gomme ho faticato. Non sono riuscito a mettere in temperatura gli pneumatici ed a realizzare un buon giro quando serviva”. Formula E, race-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il monegasco non è riuscito a brillare nella Q3 contro il cronometro alla fine di una sessione oltremodo interessante che ha visto in difficoltà la Red Bull. La Mercedes di George Russell scatterà dalla pole-position davanti allo spagnolo Carlos Sainz ed all’ex campione della FIA F2. Il #16 del gruppo condividerà la seconda fila con l’inglese Lando Norris (McLaren), nuovamente competitivo come accaduto in Francia al Paul Ricard. Il #16 del gruppo ha riportato alla stampa ai microfoni della massima formula: “Non è stata la mia giornata, con leho. Non sono riuscito a mettere in temperatura gli pneumatici ed a realizzare un buon giro quando serviva”. Formula E, race-1 ...

