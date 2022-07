"È stata avvelenata". Donna morta in casa, fermata la figlia (Di sabato 30 luglio 2022) La vittima è una pensionata 62enne di Ferrara. Gli investigatori sospettano che si tratti di un omicidio. La figlia 38enne dell'anziana è sotto interrogatorio Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) La vittima è una pensionata 62enne di Ferrara. Gli investigatori sospettano che si tratti di un omicidio. La38enne dell'anziana è sotto interrogatorio

fanpage : Una donna di 62 anni è stata trovata morta in casa, probabilmente avvelenata. Le indagini si concentrano su sua fig… - Frankf1842 : RT @fanpage: Una donna di 62 anni è stata trovata morta in casa, probabilmente avvelenata. Le indagini si concentrano su sua figlia https:/… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Ferrara, donna trovata morta in casa: è stata avvelenata. Fermata la figlia - PupiaTv : Ferrara, pensionata trovata morta in casa: è stata avvelenata. Fermata la figlia - zazoomblog : Donna trovata morta in casa a Ferrara: è stata avvelenata. Ci sarebbe un fermo - #Donna #trovata #morta #Ferrara: -

Donna trovata morta avvelenata in casa a Ferrara, si sospetta un omicidio. La figlia sotto interrogatorio FERRARA. Una pensionata di 62 anni è stata trovata senza vita, la scorsa notte, in una abitazione di via Ortigara a Ferrara. A quanto si è appreso la donna sarebbe morta per avvelenamento: carabinieri e vigili del fuoco hanno aperto la ... Ferrara, anziana morta in casa: è stata avvelenata Una pensionata di 62 anni è stata trovata senza vita in casa sua, a Ferrara: si ipotizza sia stata avvelenata . Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento ... FERRARA. Una pensionata di 62 annitrovata senza vita, la scorsa notte, in una abitazione di via Ortigara a Ferrara. A quanto siappreso la donna sarebbe morta per avvelenamento: carabinieri e vigili del fuoco hanno aperto la ...Una pensionata di 62 annitrovata senza vita in casa sua, a Ferrara: si ipotizza sia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento ...